Викуловчане отправили партию помощи в луганский госпиталь
Подушки, одеяла, постельные принадлежности, носки, белье, тапочки, одноразовые перчатки, средства реабилитации отправили жители Викуловского района в госпиталь в ЛНР, где сейчас трудятся тюменские врачи.
Акцию организовало местное отделение "Союза женщин России" вместе с "Женским движением Единой России". К сбору присоединились неравнодушные земляки. Так, автомобиль для перевозки предоставил председатель районного потребительского общества Евгений Прудников, доставил и разгрузил партию водитель Виктор Трескин.
Груз уже доставлен в волонтерский пункт регионального отделения "Союза женщин России" в Тюмени. В ближайшее время сборный эшелон отправится на Луганское направление, сообщает администрация Викуловского района.