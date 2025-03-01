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Викуловчане отправили партию помощи в луганский госпиталь

Общество, 15:51 21 марта 2025

Администрация Викуловского района | Фото: Администрация Викуловского района

Подушки, одеяла, постельные принадлежности, носки, белье, тапочки, одноразовые перчатки, средства реабилитации отправили жители Викуловского района в госпиталь в ЛНР, где сейчас трудятся тюменские врачи.

Администрация Викуловского района | Фото: Администрация Викуловского района

Акцию организовало местное отделение "Союза женщин России" вместе с "Женским движением Единой России". К сбору присоединились неравнодушные земляки. Так, автомобиль для перевозки предоставил председатель районного потребительского общества Евгений Прудников, доставил и разгрузил партию водитель Виктор Трескин.

Груз уже доставлен в волонтерский пункт регионального отделения "Союза женщин России" в Тюмени. В ближайшее время сборный эшелон отправится на Луганское направление, сообщает администрация Викуловского района.

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# Викуловский район , гуманитарная помощь , Единая Россия , СВО , Союз женщин России

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