Конкурс каменщиков в Тюменской области посвятили 80-летию Победы

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Конкурс профессионального мастерства "Строймастер" в номинации "Лучший каменщик" в Тюменской области посвятили 80-летию Победы во время форума-выставки "Строительство и архитектура" в Выставочном зале Тюмени 19 и 20 марта. Символика конкурсного задания - это орнамент "звезда" и "80".

Победителем признан Алексей Щецелев из АО "ТДСК", второе место у каменщика Николая Кадырова из завода ЖБИ-3. Тьютор образовательно-производственного центра "М-Тех" Многопрофильного колледжа ТИУ Виктор Лукьяненко завоевал бронзовую медаль.

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По информации центра по внешним коммуникациям вуза, стаж работы Виктора небольшой, но он превосходно справился с заданиями. Виктор является выпускником МПК, сейчас трудится в родном колледже и параллельно получает высшее образование в Строительном институте ТИУ.

Всего за звание лучшего каменщика Тюменской области боролись восемь участников.

Как отметила главный эксперт конкурса – директор союза "СРОСТО" Елена Катаева, с каждым годом число участников увеличивается, при этом растет и их мастерство.

"Строймастер" стал главной площадкой, на которой происходит оценка профессиональных заслуг каменщиков. Сегодня здесь соревновались молодые каменщики и профессионалы со стажем, участники показали высокие результаты, успешно выполнив модульные задания. В этом году символика конкурсного задания с орнаментами "звезда" и "80" посвящена празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Хочу отметить еще одно достижение – конструкции на площадке возводились исключительно из кирпича и извести тюменских производителей", рассказала Катаева.