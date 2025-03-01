Тюменцам показали, что будет внутри молодежной резиденции "Башня"

t.me/gradforum t.me/gradforum

Молодежную резиденцию "Башня" откроют в отреставрированной водонапорной башне 1914 года постройки по ул. Орджоникидзе Тюмени весной.

Организаторы рассказали, что на семи этажах будет располагаться креативное пространство. В здани откроют историческую экспозицию, зрительный зал для проведения концертов и кинопоказов, гостиную с камином. Устроят площадки для мастер-классов, тренингов, лекций и других мероприятий.

"Главная фишка: бесплатное предоставление помещений для реализации социально значимых молодежных проектов! Это отличная возможность для молодежи и общественных объединений воплотить в жизнь свои самые смелые идеи и сделать наш город лучше! "Башня" будет доступна и для маломобильных граждан, что делает это место по-настоящему инклюзивным и открытым для всех", - уточнили в резиденции.

О ходе реставрационных работ на 100-летнем объекте культурного наследия регионального значения можно узнать здесь.