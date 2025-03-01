  • 21 марта 202521.03.2025пятница
  • USD84,3955
    EUR92,4633
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер западный

Тюменцам показали, что будет внутри молодежной резиденции "Башня"

Общество, 14:45 21 марта 2025

t.me/gradforum

Молодежную резиденцию "Башня" откроют в отреставрированной водонапорной башне 1914 года постройки по ул. Орджоникидзе Тюмени весной.

Организаторы рассказали, что на семи этажах будет располагаться креативное пространство. В здани откроют историческую экспозицию, зрительный зал для проведения концертов и кинопоказов, гостиную с камином. Устроят площадки для мастер-классов, тренингов, лекций и других мероприятий.

"Главная фишка: бесплатное предоставление помещений для реализации социально значимых молодежных проектов! Это отличная возможность для молодежи и общественных объединений воплотить в жизнь свои самые смелые идеи и сделать наш город лучше! "Башня" будет доступна и для маломобильных граждан, что делает это место по-настоящему инклюзивным и открытым для всех", - уточнили в резиденции.

t.me/gradforum t.me/gradforum t.me/gradforum t.me/gradforum t.me/gradforum ﻿

О ходе реставрационных работ на 100-летнем объекте культурного наследия регионального значения можно узнать здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# молодежь , реставрация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:56 21.03.2025В Тюменской области проведут мероприятия в рамках проекта "Историческая память"
14:45 21.03.2025Тюменцам показали, что будет внутри молодежной резиденции "Башня"
14:23 21.03.2025Конкурс каменщиков в Тюменской области посвятили 80-летию Победы
14:12 21.03.2025В Тюменской области проведут девять заседаний женских клубов за март

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора