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Более 10 тыс. тонн салатов и овощей вырастили в Тюменской области за зиму

Экономика, 18:14 21 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 тыс. 745 тонн овощей и салатов собрали в теплицах Тюменской области с начала 2025 года. Более половины из них составили огурцы - 61 % всего объема, томатов - 37 %, салатов разного вида - 2 %, сообщает региональный департамент АПК.

Всего на территории Тюмеснкой области работают два тепличных комплекса по производству овощных культур: "ТК ТюменьАгро" в Тюменском районе - самый крупный на Урале, и ЗАО "РИТЗА" в Заводоуковске. Они круглогодично выращивают томаты, черри, огурцы, салат, зелень.

По стостонияю на середиину марта, предприятия реализовали овощей закрытого грунта на 27,5 % свыше прошлогоднего плана.

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# АПК , овощи , теплицы

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