В Тюменской области обновят железнодорожные переезды в 2025 году

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

150 железнодорожных переездов обновят в Тюменской и Свердловской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах в 2025 году. Работы организуют в рамках программы по улучшению надежности инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железных дорог, сообщили в пресс-службе Тюменского региона СвЖД.

В числе запланированных мероприятий – капитальный и текущий ремонт переездов, оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами, обновление настилов и асфальтового покрытия в границах переездов и др. Работы начнутся, когда установятся устойчивые плюсовые температуры.

Также капремонт включает замену шлагбаумов, резинокордовых настилов и автодорожных знаков, асфальтирование проезжей части в границах переездов. Кроме того, планируется провести асфальтирование автомобильных подъездов на 122 переездах, уложить новый резинокордовый настил на 19 и улучшить качество освещения на пяти объектах.

Отметим, всего на Свердловской железной дороге эксплуатируется 500 переездов, 47 из которых находятся на территории Тюменской области.