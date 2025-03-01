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Опыт Аромашевского район представят на всероссийском форуме

Общество, 14:01 21 марта 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Опыт Аромашевского района в части муниципальной программы "Приведения учреждений культуры Аромашевского муниципального района в нормативное состояние 2018-2027 годов" представят на региональном этапе II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России" в Ханты–Мансийске, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Глава Аромашевского района Игорь Власов выступит спикером во время круглого стола "Грантовая поддержка проектов в сфере культуры: возможности нашего времени".

Отметим, региональные дни форума проводятся в 16 субъектах России по 16 направлениям. Югра определена площадкой по теме "Наследие". Мероприятие проводит Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ.

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