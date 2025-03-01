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Тюменским дачникам рассказали о правильном расположении растений на участке

Общество, 10:31 22 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как правильно расположить овощные и цветочные культуры на садовом участке, рассказал агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев.

По словам специалиста, растения воздействуют друг на друга, угнетая или способствуя гибели соседа. Это происходит разными путями: выделением в корнеобитаемый слой веществ, замедляющих рост других растений или выбросом в воздух фитонцидов. Ярким примером могут стать томаты и огурцы. Именно поэтому их не рекомендуют высаживать в одной теплице.

Примером "дружелюбных" посадок могут выступать морковь и лук. Лук отгоняет морковную муху, тогда как луковой мухе не по вкусу морковь. Или картофель и бобовые культуры, которые обогащают почву азотом и отпугивают вредителей наряду с календулой и бархатцами.

Не следует располагать рядом посадки растений, принадлежащих к одному семейству. Например, томаты, баклажаны и картофель, или яблоню, малину и клубнику. Это связано с тем, что часто вредители и возбудители заболеваний общие для всего семейства, пишет tmn.aif.ru

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