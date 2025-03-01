Тюменская школьница победила во всероссийской олимпиаде школьников "Софиум"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ученица 11 класса школы № 69 Тюмени Юлия Подоксенова стала победителем Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса "Софиум".

Сезон олимпиады 2024-2025 собрал рекордное количество участников. В первом (отборочном) туре регионального этапа свои знания в области избирательного права и процесса проверили 15,5 тыс. старшеклассников. До заключительного этапа дошли всего 90 участников из 44 регионов России.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. "Поздравляем Юлию с заслуженной наградой и гордимся ее достижениями" – написал он.

На прошлой неделе состоялось первое заседание Молодежного электорального клуба при Избирательной комиссии Тюменской области. Члены клуба избрали заместителя председателя и секретаря, определились с членством в трех рабочих группах. Заместителем председателя МЭК избрана Дарья Высоцкая, выдвинутая Общественной молодежной палатой при Тюменской облдуме девятого созыва, секретарем - Евгений Усов, выдвинутый Институтом государства и права ТюмГУ.

В завершение заседания председатель клуба Анна Медведева рассказала о дальнейшей работе молодежного "крыла" Избирательной комиссии Тюменской области.