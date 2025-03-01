  • 21 марта 202521.03.2025пятница
  • USD84,3955
    EUR92,4633
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер западный

Тюменская школьница победила во всероссийской олимпиаде школьников "Софиум"

Общество, 18:25 21 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ученица 11 класса школы № 69 Тюмени Юлия Подоксенова стала победителем Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса "Софиум".

Сезон олимпиады 2024-2025 собрал рекордное количество участников. В первом (отборочном) туре регионального этапа свои знания в области избирательного права и процесса проверили 15,5 тыс. старшеклассников. До заключительного этапа дошли всего 90 участников из 44 регионов России.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. "Поздравляем Юлию с заслуженной наградой и гордимся ее достижениями" – написал он.

На прошлой неделе состоялось первое заседание Молодежного электорального клуба при Избирательной комиссии Тюменской области. Члены клуба избрали заместителя председателя и секретаря, определились с членством в трех рабочих группах. Заместителем председателя МЭК избрана Дарья Высоцкая, выдвинутая Общественной молодежной палатой при Тюменской облдуме девятого созыва, секретарем - Евгений Усов, выдвинутый Институтом государства и права ТюмГУ.

В завершение заседания председатель клуба Анна Медведева рассказала о дальнейшей работе молодежного "крыла" Избирательной комиссии Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# избиратели , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:45 21.03.2025Всероссийский слет волонтеров-поисковиков пройдет в Тюмени в мае
19:01 21.03.2025Рейтинг муниципальных образований в сфере развития культуры составили в Тюменской области
18:25 21.03.2025Тюменская школьница победила во всероссийской олимпиаде школьников "Софиум"
18:03 21.03.2025Тюменцы рассказали о победе в международном конкурсе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора