В Тюмени планируют установить первый рекорд по плетению самой длинной фенечки в России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый рекорд России по плетению самой длиной фенечки в цветах триколора устанавливают на благотворительном фестивале "Равноденствие" в мультицентре "Контора пароходства" 21 марта. Браслет ручной работы хотят сделать 80-метровым.

"Чтобы к нам приехала рекордная комиссия, нужно заплатить 300 тысяч рублей. Но эти деньги мы лучше отправим семье, где есть больной ребенок. Поэтому мы выбрали другой вариант. Зафиксируем все на фото и видео, а потом вышлем комиссии. Если все сделано правильно, рекорд внесут в реестр. Конечно, нам бы хотелось сделать очень длинную фенечку, но мы не бьем ничей рекорд, поэтому выбрали 80 метров, потому что в этом году в России будут праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне", – пояснила корреспонденту "Тюменской линии" Лана Салхетдинова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Главная цель мероприятия – оказание финансовой поддержки детям-инвалидам и их семьям. На стендах организаторы разместили Qr-коды с реквизитами и информацией том, как отправить денежные средства, а также список ребят, которым будет направлена помощь. К примеру, некоторым необходим ингаляторы, а другим тренажер "Гросса". Подробнее можно узнать на официальном сайте.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В этот день для гостей на площадке мультицентра организованы различные мастер-классы по плетению маскировочных сетей для бойцов спецоперации, созданию фигур из воздушных шариков. Проходят и различные лекции. Спикеры рассказывают о здоровом образе жизни, правильном развитии детей, нумерологии.

"Участники сегодня узнали от меня о том, как вкусно и правильно питаться, иметь красивую фигуру. Занятия спортом дают нам внутренние силы, энергию, ресурсы, поднимают настроение. Еще я показала лайфхаки, которые можно выполнять с утра, чтобы проснуться", - поделилась старший тренер женской сборной по бодибилдингу Тюменской области Ирина Соболева.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Присоединиться к плетению фенечки и другим активностям тюменцы могут до 18 часов.

Возрастное ограничение: 0+

Виктория Макарова