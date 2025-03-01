Акции дорожной безопасности пройдут в Тюменской области в весенние каникулы

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Акции по дорожной безопасности детей на перекрестках, у пешеходных переходов, на федеральных и региональных трассах организуют в Тюменской области в период весенних каникул, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По словам начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрея Миллера, накануне весенних каникул в Тюменской области прошли единые родительские собрания по безопасности детей на дорогах.

"Организованы также рейды сотрудников Госавтоинспекции у школ и детских садов, уроки дорожной безопасности в школах. Во время каникул дорожная безопасность детей будет всецело зависеть от их родителей: их напоминаний о необходимости соблюдения детьми ПДД, безопасной перевозки в автомобилях с использованием удерживающих устройств", - отметил он.

С начала 2025 года в Тюменской области произошло 57 ДТП с участием детей, четыре ребенка погибли, 65 детей ранены. В весенние каникулы риски детской дорожной аварийности увеличатся из-за более частого нахождения детей на улицах в период потепления, использования ими велосипедов и самокатов.