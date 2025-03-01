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Движение по Московскому тракту в Тюмени полностью открыто

Общество, 16:38 21 марта 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение по Московскому тракту в Тюмени полностью открыто. Вскоре весь скопившийся транспорт проедет, затруднений в движении не будет, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Ранее на участке Московского тракта упали столбы временного освещения. Последствия инцидента устраняли работники подрядной организации. О пострадавших не сообщалось.

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# дорожное движение

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