Рейтинг муниципальных образований в сфере развития культуры составили в Тюменской области
Тюмень, Ишимский район и Ишим стали лидерами рейтинга муниципальных образований региона в сфере развития культуры. Оценка велась по 17 направлениям.
Учитывались число посещений культурных мероприятий, победы в творческих конкурсах, количество полученных грантов, успешное участие в программе "Пушкинская карта" и другие показатели.
Лидеров рейтинга наградили на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника культуры в Тюменской филармонии, сообщает инфоцентр правительства региона.