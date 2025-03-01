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Рейтинг муниципальных образований в сфере развития культуры составили в Тюменской области

Общество, 19:01 21 марта 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Тюмень, Ишимский район и Ишим стали лидерами рейтинга муниципальных образований региона в сфере развития культуры. Оценка велась по 17 направлениям.

Учитывались число посещений культурных мероприятий, победы в творческих конкурсах, количество полученных грантов, успешное участие в программе "Пушкинская карта" и другие показатели.

Лидеров рейтинга наградили на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника культуры в Тюменской филармонии, сообщает инфоцентр правительства региона.

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# культура , рейтинги

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