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Подготовку к паводку в Казанском и Ишимском районах проверил Александр Моор

Общество, 20:20 21 марта 2025

скриншот видео из телеграм-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из телеграм-канала Александра Моора

Подготовку к паводку в Казанском, Ишимском районах и Ишиме проверил губернатор Тюменской области Александр Моор 21 марта. Главной задачей является минимизировать возможный ущерб, отметил глава региона в своем телеграм-канале.

"Особое внимание, безусловно, Казанскому району. Всем главам поставлена задача, чтобы с учетом опыта прошлого года, с учетом понимания, какие населенные пункты, улицы, домовладения были подтоплены, выполнить сейчас все необходимые работы, чтобы минимизировать возможный ущерб", — рассказал Александр Моор.

Во всех населенных пунктах, где в прошлом году дома были подтоплены, выполнят устройство временных земляных насыпей, а там, где это невозможно, отдельные дома защитят с помощью мешков с грунтом.

"Работы ведутся, погода позволяет это делать, запас по времени есть. Задача поставлена: основной объем работ выполнить в течение двух недель", — добавил глава региона. В ближайшее время он намерен проверить, как ведется подготовка к паводку в Абатском и Викуловском районах.

Большую воду на реке Ишим, по прогнозам, ожидают к середине апреля.

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# Александр Моор , паводок

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