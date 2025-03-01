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Партию гумпомощи собрали жители Нижнетавдинского района для бойцов СВО

Общество, 14:21 22 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крупную партию гуманитарной помощи сформировали для бойцов СВО жители Нижнетавдинского района. Личные посылки, маскировочные сети, сапёрные щупы и многое другое в скором времени доставят на передовую, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Сбор помощи организовали участники сообщества "Отзывчивые добротворцы" и "Ветераны-пограничники Нижнетавдинского района". Десятки коробок общим весом более двух тонн помогали загрузить ветераны МВД и ВМФ, работники ДРСУ-2 и МЧС, студенты и другие неравнодушные люди.

К сообществу "Отзывчивые добротворцы" уже присоединились жители Средних Тарман, Кунчура, Киндера и других населённых пунктов Нижнетавдинского района.

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# гуманитарная помощь

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