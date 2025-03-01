Партию гумпомощи собрали жители Нижнетавдинского района для бойцов СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крупную партию гуманитарной помощи сформировали для бойцов СВО жители Нижнетавдинского района. Личные посылки, маскировочные сети, сапёрные щупы и многое другое в скором времени доставят на передовую, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Сбор помощи организовали участники сообщества "Отзывчивые добротворцы" и "Ветераны-пограничники Нижнетавдинского района". Десятки коробок общим весом более двух тонн помогали загрузить ветераны МВД и ВМФ, работники ДРСУ-2 и МЧС, студенты и другие неравнодушные люди.

К сообществу "Отзывчивые добротворцы" уже присоединились жители Средних Тарман, Кунчура, Киндера и других населённых пунктов Нижнетавдинского района.