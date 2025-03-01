Тюменские альпинисты отправились на сборы в Челябинскую область

| Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

Тюменские альпинисты в составе сборного отряда Урала отправились на сборы, посвященные памяти Героя России Тимура Мухутдинова. Они проходят с 22 по 28 марта на территории национального парка "Таганай" в Челябинской области, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

В составе альпотряда в горы отправились более 50 человек - воспитанники оборонно-спортивного экспедиционного центра, члены клуба "БАРС", представители военно-патриотических объединений и подразделений Тюменской, Курганской, Челябинской областей.

Под руководством опытных инструкторов Федерации альпинизма России начинающие альпинисты получат навыки организации страховки в горах, научатся альпинистским узлам, работе с веревкой и совершат до трех восхождений по маршрутам от 1-Б до 2-Б категории сложности. По результатам успешных восхождений они получат значок "Альпинист России" и Книжку Альпиниста, а также возможность открыть 3-й разряд.

Для более опытных альпинистов сборы станут возможностью совершить восхождение по маршрутам 3-А категории сложности, побывать в роли руководителя группы на маршрутах 2-А или 2-Б категории сложности, поработать с альпинистским снаряжением, а также подтвердить свой разряд и сделать превышение разряда по альпинизму.

В горах альпинистов ждут скальные занятия: восхождение на вершину Двуглавая по "перьям" гребня и на вершину Откликной – по гребню Восточного контрфорса, Северо-Восточному гребню и траверсу с Юга через жандармы.