  • 22 марта 202522.03.2025суббота
  • USD84,6400
    EUR91,4262
  • В Тюмени -2..-4 С 1 м/с ветер западный

Тюменские альпинисты отправились на сборы в Челябинскую область

Общество, 15:03 22 марта 2025

Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

Тюменские альпинисты в составе сборного отряда Урала отправились на сборы, посвященные памяти Героя России Тимура Мухутдинова. Они проходят с 22 по 28 марта на территории национального парка "Таганай" в Челябинской области, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

В составе альпотряда в горы отправились более 50 человек - воспитанники оборонно-спортивного экспедиционного центра, члены клуба "БАРС", представители военно-патриотических объединений и подразделений Тюменской, Курганской, Челябинской областей.

Под руководством опытных инструкторов Федерации альпинизма России начинающие альпинисты получат навыки организации страховки в горах, научатся альпинистским узлам, работе с веревкой и совершат до трех восхождений по маршрутам от 1-Б до 2-Б категории сложности. По результатам успешных восхождений они получат значок "Альпинист России" и Книжку Альпиниста, а также возможность открыть 3-й разряд.

Для более опытных альпинистов сборы станут возможностью совершить восхождение по маршрутам 3-А категории сложности, побывать в роли руководителя группы на маршрутах 2-А или 2-Б категории сложности, поработать с альпинистским снаряжением, а также подтвердить свой разряд и сделать превышение разряда по альпинизму.

В горах альпинистов ждут скальные занятия: восхождение на вершину Двуглавая по "перьям" гребня и на вершину Откликной – по гребню Восточного контрфорса, Северо-Восточному гребню и траверсу с Юга через жандармы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# альпинизм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:58 22.03.2025В Тюмени концерт "Героям нашего времени" посвятили участникам СВО
19:04 22.03.2025Снег, метель и сильный ветер прогнозируют в Тюменской области 23 марта
18:21 22.03.202524-часовая эстафета в поддержку бойцов СВО стартовала на "Озере Чемпионов"
17:32 22.03.2025В Тюмени отреставрировали купеческую усадьбу на улице Кузнецова

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора