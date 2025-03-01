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Тюменцы смогут познакомиться с архивами периодических изданий

Общество, 15:47 23 марта 2025

Скриншот одного из изданий, размещенных на сайте @depculture | Фото: Скриншот одного из изданий, размещенных на сайте @depculture

Архивы периодических изданий оцифровали в Тюменской области. Жители региона смогут узнать, какие материалы размещались, к примеру, в издании "Тобольские губернские ведомости" в 1857 году, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Электронные версии региональных и центральных газет и журналов размещены в базе данных Тюменской областной научной библиотеки имени Д.И. Менделеева. Архивы могут быть использованы для подготовки и проведения основных мероприятий празднования 80 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Доступ к базе данных "Полнотекстовые документы" по ссылке.

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# архив , периодические издания

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