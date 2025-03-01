Социальные гостиные Тюмени приглашают провести время с пользой
Присоединиться к плетению маскировочных сетей для фронта тюменцы могут в социальной гостиной на базе клубе детского творчества им. А. М. Кижеватова (ул. Мельничная, 1).
Работа здесь будет идти ежедневно с 24 по 28 марта, начало — в 11 часов.
Социальная гостиная в детско-юношеском центре "Фортуна" (ул. Белинского, 12) приглашает на семейный мастер-класс по лепке. Мероприятие состоится 27 марта в 18 часов 20 минут, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.
Возрастное ограничение: 0+.