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Курсанты центра "Воин" и юнармейцы встретятся с Героем России в Тюмени

Общество, 18:07 24 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Классная встреча" с Героем России Степаном Беловым состоится в Тюмени в региональном штабе общественной поддержки "Единой России" (ул. Водопроводная, 36) 25 марта, Начало в 14 часов, сообщает городской департамент по сорту и молодежной политике.

Участниками встречи станут курсанты филиала Центра "ВОИН" в Тюменской области, воспитанники Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", тюменские юнармейцы и активисты "Движения Первых". Ребята смогут задать гостю вопросы и узнать, что именно формирует в человеке мужество и героизм.

Степан Михайлович Белов - командир танковой роты танкового батальона 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Удостоен звания Героя России, кавалер двух Орденов Мужества, медали "За отвагу", медали Суворова, гвардии майор.

С первых дней СВО танковая рота под командованием Степана Белова успешно выполняла поставленные задачи. Благодаря отважным действиям его экипаж первым вошел в село Пески-Радьковские, оттеснил врага. Это позволило российским войскам без потерь войти в населенный пункт.

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# Герои России , центр Аванпост , юнармейцы

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