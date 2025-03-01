Тюменцев приглашают в "Дом сказки Ершова" на экскурсии и мастер-классы

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

На культурно-просветительские мероприятия приглашают жителей Тюмени в центр эстетического воспитания детей "В Доме Буркова". Флигель "Дом сказки Ершова" ждет гостей каждую пятницу с 10 до 18 часов, в субботу и воскресенье - с 12 до 18 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Для тюменцев проведут различные мастер-классы и экскурсии. Записаться и узнать подробную информацию можно по телефону 8(3452) 444-212 или в официальной группе во ВКонтакте "Дом сказки Ершова | Тюмень".

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