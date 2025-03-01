Дом Кремлева отреставрируют в Тобольске
Проектную документацию для дома Кремлева (ул. Хохрякова, 2) разработают в Тобольске. Соответствующее разрешение выдал комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
Двухэтажное кирпичное здание конца XVIII века является памятником федерального значения. Проектирование осуществляется за счет средств инвестора.
В начале XX века дом принадлежал купцу Михалеву. На усадьбе также располагались полукаменный двухэтажный дом, каменный флигель, деревянные службы.