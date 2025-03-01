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Тюменские школьники сдадут ТехноГТО на золотые значки на двух площадках

Общество, 17:23 24 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Две очные площадки для сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки откроются в Тюменской области весной 2025 года. Комплекс ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей" и Движением Первых при поддержке НИУ ВШЭ и Росмолодежь.

По итогам первого отбора, проведенного проектным офисом ТехноГТО, в Тюмени очные площадки будут открыты в Физико-математической школе и средней общеобразовательной школе № 88. На этих площадках можно будет сдать ТехноГТО по девяти нормативам технологической грамотности – кибербезопасности, фактчекингу, электронике, цифровому моделированию и другим – и получить уникальные золотые значки.

Запуск очных площадок для сдачи нормативов, по словам генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей", ректора Мастерской управления "Сенеж" Андрея Бетина, – важный шаг для развития и масштабирования ТехноГТО.

"Планируется, что в дальнейшем отбор будет проводиться постоянно, а значит – скоро такие площадки появятся во всех регионах России, предоставляя каждому жителю нашей страны возможность проверить свою технологическую грамотность. Хочу отметить, что выпускникам-участникам ТехноГТО президентская платформа дарит возможность получить до 10 дополнительных баллов ЕГЭ и повысить свои шансы на успешное поступление в выбранный вуз".

Площадки будут проводить сдачу очных нормативов не менее двух раз в год, они назначат координатора площадки и экзаменаторов, а проектный офис ТехноГТО, в свою очередь, проведет инструктаж, предоставит необходимые задания и материалы, будет оказывать круглогодичную методическую и техническую поддержку площадок.

"На сегодняшний день участники ТехноГТО сдали уже 60 тысяч нормативов по кибербезопасности, электронике, технологиям связи, применению беспилотников и другим направлениям. Около тысячи человек получили серебряные значки и скоро смогут сдать нормативы на золото. Уже в этом году ряд университетов внесли золотой значок ТехноГТО в свои правила приема и будут начислять абитуриентам за это достижение дополнительные баллы к ЕГЭ. И мы ведем работу над расширением списка таких университетов", – подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов.

Участника допускают к сдаче очных нормативов ТехноГТО на золотой значок после успешного прохождения (на 70 и более баллов) не менее пяти онлайн-нормативов технологической грамотности – все они доступны на сайте. Задания нормативов максимально приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с навигационными приложениями и ведения социальных сетей. Золотой значок получают участники, успешно сдавшие два очных норматива. За успешную сдачу нормативов ТехноГТО школьники также зарабатывают баллы Всероссийского конкурса цифровых портфолио "Талант НТО" – его победители и призеры могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ в рамках учета индивидуальных достижений при поступлении в российские вузы.

Комплекс ТехноГТО реализуется в рамках федерального проекта "Россия – страна возможностей" национального проекта "Молодёжь и дети".
ТехноГТО — комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. Разработаны и запущены десять нормативов: "Кибербезопасность", "Применение беспилотников", "Принятие решений на основе данных", "Электроника дома", "Цифровая навигация", "Блогинг", "Фактчекинг", "Цифровое моделирование и производство", "Разработка видеоигр", "Технологии связи".



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