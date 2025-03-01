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Товарооборот четырех продовольственных ярмарок в Тюмени составил 11,27 млн рублей

Общество, 18:18 24 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11,27 млн рублей составил товарооборот четырех продовольственных ярмарок в Тюмени за первый квартал 2025 года. Общий объем реализованной продукции – 14,67 тонны, сообщает администрация города.

Фермерам было предоставлено 291 торговое место. В розничной торговле участвовали сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели, ремесленники, а также личные подсобные хозяйства граждан. Доля ЛПХ составила 30 % от общего количества.

Заключительная ярмарка состоялась 22 марта. В четвертом квартале года специализированные продовольственные ярмарки будут продолжены, о датах их проведения станет известно в сентябре.

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# товарооборот , ярмарки

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