Товарооборот четырех продовольственных ярмарок в Тюмени составил 11,27 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11,27 млн рублей составил товарооборот четырех продовольственных ярмарок в Тюмени за первый квартал 2025 года. Общий объем реализованной продукции – 14,67 тонны, сообщает администрация города.

Фермерам было предоставлено 291 торговое место. В розничной торговле участвовали сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели, ремесленники, а также личные подсобные хозяйства граждан. Доля ЛПХ составила 30 % от общего количества.

Заключительная ярмарка состоялась 22 марта. В четвертом квартале года специализированные продовольственные ярмарки будут продолжены, о датах их проведения станет известно в сентябре.