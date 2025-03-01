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II джазовый фестиваль FABRIC JAZZ продлится в Тюмени три дня

Общество, 14:15 25 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

II джазовый фестиваль FABRIC JAZZ пройдет в Тюмени с 30 мая по 1 июня. Стартует фестиваль 30 мая в 18 часов на Центральной площади. Вход свободный, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

31 мая фестиваль продолжится в загородном парк-отеле "Морелеса". Слушателей ждет 10 часов джаза от десятков коллективов и музыкантов под открытым небом.

1 июня джазовый фестиваль закроется уютным камерным концертом во дворе "Фабрики" (ул. Молодёжная, 74, стр. 4). С 19 до 21 часа гостей ждет фанковый джем сейшн от резидентов клуба FABRIC JAZZ.

Для жителей и гостей города выступят: Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова из Москвы; квартет Егора Тренина и Алены Поль из Сургута; тюменский эстрадно-джазовый оркестр "Золотая труба"; московский тромбонист Сергей Долженков.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке.

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# джаз , фестиваль

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