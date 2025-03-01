Тюменцы представили на всероссийской конференции исследования в области городской истории

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Актуальные исследования в области городской истории представил Центр урбанистики ТюмГУ на Всероссийской научной конференции "Города Сибири в Новое время", которая прошла в Институте истории Сибирского отделения РАН. Ее посвятили памяти основателя сибирской исторической урбанистики Дмитрия Резуна, сообщает управление стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета.

На пленарном заседании руководитель магистратуры "Концептуальная урбанистика" Игорь Стась рассказал о развитии исторической урбанистики Сибири в глобальном контексте. Доклад магистранта Евгения Чуракова касался истории уличной торговли в Тюмени. Выступление магистранта Павла Вялкова было посвящено уникальным событиям борьбы за сохранение историко-культурного наследия Тобольска в 1970—1980-е годы.

Доклад младшего научного сотрудника Центра урбанистики ТюмГУ Андрея Кердивара показал историю формирования пространственно-планировочной структуры города Тюмени в конце XVII — начале XVIII вв. Это исследование проводилось в рамках 3D-реконструкции Тюменского острога, сделанной по заказу администрации Тюмени с целью благоустройства Исторического сквера города. Участники конференции отметили ценность исторических материалов по Тюменскому острогу и обратили внимание на чрезвычайную значимость подобной реконструкции для популяризации городской истории среди обычных жителей.