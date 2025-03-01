Бронзовый 3D-макет церкви Благовещения Пресвятой Богородицы установят в Тобольске

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Бронзовый 3D-макет церкви Благовещения Пресвятой Богородицы установят в Тобольске в августе. Объект будет высотой 1,4 м и появится на своем историческом месте — на пересечении улиц Мира и Ершова.

Эту святыню в 1917 году посещала семья последнего российского императора Николая II. А в январе 1930 года церковь закрыли и в 1956 году разрушили до основания.

Напомним, в период советской власти Тобольск утратил несколько православных святынь. С 1930 года были закрыты, а позже разрушены Никольский, Ильинский, Благовещенский и Богоявленский храмы. Для сохранения памяти об утраченных церквях в социальных сетях проекта "Тобольск настоящий" было запущено голосование по изучению общественного мнения. Участникам предложили выбрать храм и форму, в которой следует отметить место его нахождения.

В перспективе рядом с туристско-информационным центром города города (пер. Р. Люксембург, 1) может быть установлен макет Богоявленской церкви, сообщает СИБУР.