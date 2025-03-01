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56 поставщиков сельхозтехники разместят образцы на выставке "Тюмень Агро-2025"

Общество, 13:20 25 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

56 производителей и поставщиков сельхозтехники разместят свои образцы на агропромышленной выставке "Тюмень Агро-2025" в выставочном комплексе "Пышминская долина" в Винзилях Тюменского района с 27 по 28 марта.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия".

Будут представлены более 120 демонстрационных образцов техники. Гости смогут оценить машины непосредственно за рулем.

"На выставке заключается много контрактов. Именно поэтому производители и поставщики любят участвовать в ней. Это хорошая возможность для продаж. Поставщики привозят технику и тут же находят для нее покупателей", — добавил Владимир Чейметов.

Кроме того, участники мероприятия обсудят актуальные проблемы. Так, 27 марта на пленарном заседании поднимут вопросы, связанные с плодородием, с органическим земледелием, повышением качества сельскохозяйственной продукции. В этот же день гостям расскажут и о мерах поддержки АПК в 2025 году.

"Новшеством станет форум "Развитие агробизнеса Западной Сибири", который состоится 28 марта. Ассоциация "Народный фермер Западная Сибирь" начала работать в Тюменской области в 2025 году. Хотим познакомить слушателей с успешным опытом работы наших кооперативов, заготавливающих продукцию личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств с последующей переработкой и поставками. Эту практику нужно тиражировать на территории Российской Федерации", — отметил Чейметов.

Также в программе — круглые столы, на которых обсудят использование современных технологий и беспилотных систем навигации.

Среди участников значатся сельскохозяйственные предприятия Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Омской и многих других областей, а также Республики Беларусь.

С программой можно ознакомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова

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# АПК , Владимир Чейметов , выставка , сельское хозяйство

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