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Новая машина поступила в автопарк Областной больницы в Увате

Общество, 18:07 25 марта 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый автомобиль Lada Granta поступил в Областную больницу № 20 с. Уват.

Ежедневно здесь на линию выходит семь единиц санитарного транспорта — четыре машины LADA Largus и три Lada Granta. За два года автомобили прошли более 320 тыс. км. Самый отдалённый ФАП находится в 160 км от Увата, сообщает пресс-служба здравоохранения Тюменской области.

"Обновление автопарка имеет огромное значение для улучшения качества оказания медицинской помощи населению. Санитарный транспорт обеспечивает не только оперативную доставку пациентов в лечебные учреждения, но и выезд врачей на дом для проведения обследований и лечения. Это особенно важно для жителей удаленных и труднодоступных районов", - сказала главный врач ОБ № 20 Наталья Телегина.

Машина оборудована современной системой навигации, что позволяет оптимизировать маршрут и сделать медпомощь ещё более доступной. Обновление автопарка медучреждения стало возможным благодаря реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

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# автопарк , здравоохранение

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