Тюменские абитуриенты смогут пройти онлайн-отбор в ГИТИС

| Фото: Рамиль Нуриев | Фото: Рамиль Нуриев

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Кастинг для тюменских абитуриентов пройдет на цифровой платформе МТС Линк 14 и 15 апреля в рамках образовательного проекта "Поколение М". Самые достойные кандидаты, прошедшие испытание, будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.

Онлайн-отбор на актерский факультет ГИТИСа проведет старший преподаватель кафедры мастерства актера Андрей Станиславович Оганян. Для прохождения прослушиваний приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2025 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Абитуриенты должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из нескольких литературных произведений различных жанров, в том числе басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения. Дополнительно, педагоги в рамках первого тура проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец. На выступление каждого участника будет отведено до 10 минут.

"В Тюменской области много талантливых ребят, которые желают связать свою жизнь с театром. Благодаря нашему современному инструменту МТС Линк, у ребят есть уникальная возможность показать свои возможности и получить ценные рекомендации от педагогов без очного визита в Москву и дополнительных затрат для семейного бюджета. Более того, онлайн-формат позволяет минимизировать волнение перед педагогом, чтобы полноценно раскрыть свой актерский талант, а также исключить утомительные ожидания в коридорах вуза", — прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Зарегистрироваться на творческую онлайн-встречу с педагогом (14 апреля, 11:00-12:00) и цифровые консультации (14 и 15 апреля, 12:00-20:00) можно по ссылке.