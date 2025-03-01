Тюменским ветеранам помогут отремонтировать жилье

| Фото: Администрация Тюмени | Фото: Администрация Тюмени

Социальную выплату на ремонт жилых помещений могут получить постоянно проживающие в Тюмени ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма. В год 80-летия Победы такой мерой поддержки уже воспользовались 25 заявителей, общая сумма выплат составила более 3 млн. рублей, сообщает администрация города.

Наиболее востребованы остекление, утепление и обшивка балконов и лоджий, замена окон и дверей, сантехники, косметический ремонт. Те, кто проживает в частном доме, чаще всего направляют средства на обшивку фасада сайдингом, перекрытие кровли, замену устаревшего газового оборудования и установку септика.

Выплата носит заявительный и компенсационный характер. В 2024 году ее размер увеличен до 240 тыс. рублей. Получить поддержку можно раз в два года. Обратиться за выплатой или узнать подробности можно в департаменте городского хозяйства Тюмени на ул. Урицкого, 28/1, каб. 5, тел. 59-16-54.