  • 26 марта 202526.03.2025среда
  • USD84,1930
    EUR92,3409
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер южный

Тюменским ветеранам помогут отремонтировать жилье

Общество, 13:42 26 марта 2025

Администрация Тюмени | Фото: Администрация Тюмени

Социальную выплату на ремонт жилых помещений могут получить постоянно проживающие в Тюмени ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма. В год 80-летия Победы такой мерой поддержки уже воспользовались 25 заявителей, общая сумма выплат составила более 3 млн. рублей, сообщает администрация города.

Наиболее востребованы остекление, утепление и обшивка балконов и лоджий, замена окон и дверей, сантехники, косметический ремонт. Те, кто проживает в частном доме, чаще всего направляют средства на обшивку фасада сайдингом, перекрытие кровли, замену устаревшего газового оборудования и установку септика.

Выплата носит заявительный и компенсационный характер. В 2024 году ее размер увеличен до 240 тыс. рублей. Получить поддержку можно раз в два года. Обратиться за выплатой или узнать подробности можно в департаменте городского хозяйства Тюмени на ул. Урицкого, 28/1, каб. 5, тел. 59-16-54.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ветераны , ремонт жилья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 26.03.2025Форуму для ветеранов спецоперации "СВОя культура" дали старт в Тюмени
13:42 26.03.2025Тюменским ветеранам помогут отремонтировать жилье
13:31 26.03.2025Движение по автозимникам в Тобольском районе закрыто с 26 марта
13:09 26.03.202550 тюменских школьников поучаствовали в академическом уикенде "Слово криминалиста"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора