В Тюмени встретятся молодые ученые-медики из России и Беларуси

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский молодежный форум "Медицина будущего-2025" пройдет в тюменской "Конторе пароходства" 27-29 марта. Проекты исследований представят молодые ученые России и Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Тюменского медицинского университета.

Открытие пройдет в формате TED-talks. Ученые Сергей Тельминов, Дмитрий Романенко, Владимир Малишевский и Владимир Шидин расскажут о современной медицинской науке, прорывных исследованиях, случаях из своей практики.

Форум "Медицина будущего-2025" станет важной площадкой для обмена опытом и результатами исследований между студентами, аспирантами, ординаторами, врачами и школьниками из различных регионов России и Республики Беларусь. Участники представят свои достижения и внесут свой вклад в развитие отечественного здравоохранения.

Ожидается более 650 докладов от молодых исследователей, охватывающих широкий спектр медицинских направлений.

Секция "Медицинская информатика" включена в программу впервые и отражает возрастающую роль цифровых технологий в здравоохранении. Секция "Гордимся и помним" приурочена к Году защитника Отечества. Студенты представят доклады о подвиге медиков в годы Великой Отечественной войны. "Сестринское дело будущего" и "Экспериментальная и клиническая медицина" вызвали наибольший интерес участников и собрали больше всего докладов.

В течение трех дней форума молодежь будет участвовать в конференциях, творческих конкурсах, научных дебатах и интеллектуальных играх.