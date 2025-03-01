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Высокотехнологичная медпомощь становится еще доступнее для россиян

Экономика, 15:10 26 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еще больше россиян смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь. Для этого в стране продлена программа модернизации первичного звена здравоохранения, обновляется материально-техническая база, больницы и поликлиники получают новый транспорт. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая 26 марта в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

Он подчеркнул, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" построено и отремонтировано свыше 10 тыс. организаций первичного звена. В них поставили более 230 тыс. единиц медоборудования, 60 % из которого - отечественного производства.

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Систематически обновляется автопарк и материально-техническая база, врачи активно используют в работе передвижные комплексы. Благодаря такому подходу, в 2024 году профилактическими осмотрами удалось охватить 109 млн человек.

Официальный канал правительства РФ в Telegram | Фото: Официальный канал правительства РФ в Telegram

Развивается система сбережения материнства и детства. В рамках расширенного неонатального скрининга новорожденных теперь проверяют на 40 патологий. Результат - самый низкий показатель младенческой смертности за всю историю России и Советского Союза.

"За этими словами – тысячи малышей, которым высококлассные врачи в нужный момент оказали помощь и подарили возможность жить", – подчеркнул Михаил Мишустин.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" введена в эксплуатацию 21 детская больница и оснащены практически все существующие поликлиники – всего более 2,5 тыс. Дети с диабетом бесплатно получают системы непрерывного мониторинга глюкозы. Только в 2024 году их выдали 58 тыс. ребят. С 2025 года такое же оборудование будут получать беременные женщины. В сфере медицинской реабилитации переоснащение коснулось 320 организаций.

"Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан России. Это сложнейшие операции. И в прошлом году они бесплатно были проведены более 1,5 млн раз. За каждой такой историей стоит человеческая жизнь, шанс побороть страшный недуг", – сказал Михаил Мишустин.

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# здравоохранение , Михаил Мишустин

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