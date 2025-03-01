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Более 396 тонн почтовых отправлений тюменцев перевезли за год гражданской авиацией

Общество, 17:23 26 марта 2025

Почта России | Фото: Почта России

396 тыс. 543 кг почтового груза перевезла в 2024 году Почта России в Тюменской области с помощью гражданской авиации. Это простые письма, бизнес-корреспонденция, крупногабаритные посылки, секограммы и срочные документы. Чтобы доставить авиагруз из логистического хаба Тюмени в аэропорт "Рощино" и обратно, почтовые большегрузные машины совершают до 12 рейсов в сутки, сообщили в УФПС по Тюменской области.

Около половины воздушных отправлений приходится на почтовый авиаобмен между Тюменью и Москвой — до 150 тонн в год. Остальной авиагруз доставляют в Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, в города Ямало-Ненецкого автономного округа и Югры.

В число почтового авиагруза входят и крупногабаритные отправления: бытовая техника, мотоциклы, снегоуборочные машины, спортивные велосипеды и корпусная мебель. Вес тяжёлых грузов, предназначенных для авиаперевозки, варьируется в зависимости от типа самолётов и направлений. Самый тяжёлый почтовый груз можно отправить в Салехард -до 200 кг. Отправления до 4 кг из Тюмени на самолёте можно отправить в пгт. Берёзово в Югре. Из Тюменского магистрально-сортировочного центра в аэропорт Тюмени компания транспортирует отправления на грузовиках КАМАЗ весом до 30 тонн.

Почтовый груз в межсезонье в труднодоступные территории Тобольского и Вагайского районов также доставляют с помощью малой авиации. С апреля по ноябрь для доставки груза в удалённые населённые пункты компания использует регулярные вертолётные рейсы авиакомпании "Ютэйр". Ежегодно за это время сотрудники Тобольского почтамта совершают около 16 рейсов и перевозят почти 300 кг почтового груза в с. Лайтамак, д. Ачиры и д. Осиновская.

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