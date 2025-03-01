Мультимедийный проект "Росгвардия. Всегда на страже" запустили в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Ведомственный мультимедийный проект "Росгвардия. Всегда на страже" открылся в историческом парке "Россия – моя история" 26 марта. Посетив его, можно больше узнать об истории, задачах, структуре Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, территориальном управлении и его структурных подразделениях.

"Завтра, 27 марта, мы отметим девятую годовщину образования войск национальной гвардии. Мы всегда впереди, всегда будем защищать нашу Родину. В Год защитника Отечества открываем очередную выставку, посвященную Росгвардии. Открывать экспозиции — уже знаковая традиция. Будем ее совершенствовать", — сказал на церемонии открытия начальник Управления Росгвардии по Тюменской области, полковник полиции Андрей Борисов.

Выставка Росгвардии привлекла тюменцев еще на улице. Там организовали выставку машин. Прохожие фотографировались на фоне двух бронеавтомобилей, общались с их водителями.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артема Жоги поздравил собравшихся с приближающимся профессиональным праздником. Он отметил, что с каждым годом мультимедийный проект "Росгвардия. Всегда на страже" наполняется новым смыслом. Так, в 2025 году экспозиция была расширена. В день открытия в третьем зале работала интерактивная выставка, на которой представили вооружение, экипировку личного состава спецподразделений. Участие в нем приняли бойцы ОМОН, СОБР и кинологи со служебной собакой. Дмитрий Кузьменко отметил, что проект несет военно-патриотическую, профориентационную функцию. Он уверен, что информация, которую здесь получат юные гости выставки, побудит их связать свою судьбу с войсками Росгвардии.

У кадетов, которые оказались в числе первых гостей выставки, заметен блеск в глазах, отмечает ветеран Росгвардии, первый командир тюменского ОМОН, кавалер ордена Мужества, полковник милиции в отставке Валерий Бровкин.

"Наверно, это здорово для молодежи. Прекрасная выставка. Самое главное, что хочу сказать молодежи: после службы в рядах Вооруженных сил поступайте служить в Росгвардию, идите в ОМОН, СОБР. Узнаете много интересного, полезного, будете настоящими мужчинами и все будет в порядке", — обратился Валерий Бровкин.

Почетных гостей с мультимедийным проектом познакомил начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Андрей Борисов. Он подробно рассказал о направлениях деятельности, получении образования. Отдельно он остановился на стенде, рассказывающем о службе росгвардейцев в зоне специальной военной операции.

Перед экранами расположены тач-панели с краткой справочной информацией и QR-кодами, перейдя по которым пользователь попадает на сайт Росгвардии.

"Из нового — у нас добавился интерактив. Если в прошлом году он был только в первый день, то на этой выставке каждый день будет тематическим. Завтра наш профессиональный праздник. Мы представим все подразделения как с помощью контента, так и с помощью интерактива. В пятницу пройдет день ОМОН, 1 апреля — день СОБР. Затем представим вневедомственную охрану и лицензионно-разрешительную работу", — дополнила помощник начальника управления Росгвардии по Тюменской области по взаимодействию со СМИ, начальник пресс-службы, капитан полиции Людмила Попова.

Проект будет работать в течение недели в трех залах парка. Мультимедиаэкспозицию можно посещать ежедневно по 4 апреля с 10 до 19 часов. Людмила Попова заверила, что контент ориентирован на разные возрастные группы: будет интересно как детям, так и взрослым. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова