  • 29 марта 202529.03.2025суббота
  • USD83,6813
    EUR89,6553
  • В Тюмени 1..3 С 1 м/с ветер южный

29 марта - события дня

Общество, 17:57 28 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся чемпионат и первенство Тюменской области по чир спорту. 0+

В Тюмени в 10 часов в технопарке (ул. Республики, 142) начнется командное первенство региона по шахматам "Белая ладья". 6+

В Тюмени с 11 часов у центрального входа ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1А) будет работать передвижной флюорограф в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом. 14+

В Тюмени в 17 часов в "Академии спорта" (ул. Спасская, 6) стартует 8-й тур финального этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "А". 6+

В Тюмени в Тюменском президентском кадетском училище (ул. Клары Цеткин, 39/1) начнутся финальные игры и торжественное закрытие первенства Вооруженных сил РФ по хоккею. 6+

Интересное в этот день:

1778 — английский капитан Джеймс Кук стал первым европейцем, высадившимся на острове Ванкувер.

1795 — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.

1873 — писатель Лев Толстой начал работу над романом "Анна Каренина".

1911 — в Санкт-Петербурге учреждён Российский олимпийский комитет.

1940 — в СССР создана Военная академия командно-штурманского состава ВВС (с 1968 года — Военно-воздушная академия им. Ю. А. Гагарина).

1974 — космический аппарат "Маринер-10" сделал фотографии планеты Меркурий.

1974 — в Китае, в окрестностях города Сиань, местные жители случайно обнаружили "Терракотовую армию", захороненную более 2000 лет назад.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:04 28.03.202548 единиц техники задействуют в Абатском районе для борьбы с паводком
20:49 28.03.2025Библиотеки Тюменской области стали лидерами всероссийского конкурса
20:27 28.03.2025Юные инженеры из России запустят в Тюменской области модели ракет
19:33 28.03.2025Подготовку к празднованию 80-летия Победы обсудили тюменские общественники

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора