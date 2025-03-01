29 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся чемпионат и первенство Тюменской области по чир спорту. 0+

В Тюмени в 10 часов в технопарке (ул. Республики, 142) начнется командное первенство региона по шахматам "Белая ладья". 6+

В Тюмени с 11 часов у центрального входа ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1А) будет работать передвижной флюорограф в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом. 14+

В Тюмени в 17 часов в "Академии спорта" (ул. Спасская, 6) стартует 8-й тур финального этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "А". 6+

В Тюмени в Тюменском президентском кадетском училище (ул. Клары Цеткин, 39/1) начнутся финальные игры и торжественное закрытие первенства Вооруженных сил РФ по хоккею. 6+

Интересное в этот день:

1778 — английский капитан Джеймс Кук стал первым европейцем, высадившимся на острове Ванкувер.

1795 — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.

1873 — писатель Лев Толстой начал работу над романом "Анна Каренина".

1911 — в Санкт-Петербурге учреждён Российский олимпийский комитет.

1940 — в СССР создана Военная академия командно-штурманского состава ВВС (с 1968 года — Военно-воздушная академия им. Ю. А. Гагарина).

1974 — космический аппарат "Маринер-10" сделал фотографии планеты Меркурий.

1974 — в Китае, в окрестностях города Сиань, местные жители случайно обнаружили "Терракотовую армию", захороненную более 2000 лет назад.