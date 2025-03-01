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Дорогу Тобольск - Байгара - Курья перенесут из-за размыва береговой линии

Экономика, 14:59 27 марта 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

На 130 метров севернее переносят автомобильную дорогу Тобольск - Байгара -Курья в Вагайском районе из-за размыва береговой линии. Участок дороги находится у р. Иртыш с 49 км по 51 км, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В 2024 году был заключен госконтракт на реконструкцию этой автомобильной дороги. Всего подрядчикам предстоит переделать участок в пять километров с 48+500 км по 53+500 км.

Реконструируемый участок дороги относится к IV категории. Покрытие проезжей части будет выполнено из асфальтобетона. Работы ведут за средства регионального бюджета.

Проектной документацией в д. Кобякская и д. Яркова Вагайского района предусмотрено устройство шести автобусных остановок, пешеходных тротуаров и наружного освещения.

Окончание работ запланировано в октябре 2025 года.

Напомним, в прошлом году на автомобильной дороге Тобольск - Байгара - Курья с 0 по 9 км был выполнен ремонт дорожного полотна в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", преемником которого с этого года стал нацпроект "Инфраструктура для жизни".

Также были сделаны тротуары и установлены новые остановки. Участок проходит через поселок Прииртышский. Рядом с дорогой находится поселковая средняя школа, поэтому большое внимание уделено безопасности пешеходов - оборудованы "лежачий полицейский", предупреждающие знаки и пешеходные переходы.

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# национальный проект Инфраструктура для жизни

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