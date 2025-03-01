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Тобольск очищают от снега в преддверии тёплой погоды

Общество, 19:39 27 марта 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Очистке водоотводных каналов и труб, чтобы талые воды беспрепятственно уходили с улиц и дворов, уделяют особое внимание в Тобольске. Город активно очищают от снега в преддверии стабильной плюсовой температуры.

Об этом сообщил глава Тобольска Пётр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

Параллельно идет подготовка к ремонту дорог. На улице Алябьева уже готовят основания для ямочного ремонта – как только позволит погода, рабочие приступят к восстановлению покрытия.

"Призываю всех тоболяков присоединиться к общегородской уборке. Подрядные организации уже начали очистку улиц от накопившегося за зиму мусора, но чистота города – это наша общая ответственность", - сказал Пётр Вагин.

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# Тобольск , уборка улиц

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