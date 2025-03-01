  • 28 марта 202528.03.2025пятница
  • USD83,8347
    EUR90,5441
  • В Тюмени 1..3 С 1 м/с ветер южный

Конкурс архитекторов "Креативный хаб" стартует в рамках выставки "Рождение масштаба"

Общество, 18:38 27 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участие в конкурсе "Креативный хаб" Национального центра "Россия", который проходит в рамках архитектурной выставки "Рождение масштаба", могут принять молодые архитекторы.

Как сообщает АНО "Дирекция выставки достижений "Россия", приглашаются как авторские коллективы, архитектурные бюро и мастерские России. Регистрация участников конкурса открылась 27 марта на сайте russia.ru, пройти ее можно по ссылке. Подать конкурсные работы можно до 15 мая 2025 года. Результаты конкурса объявят 31 мая.

В номинации "Взгляд из будущего" можно представить проекты, которые демонстрируют новаторский подход к архитектуре и градостроительству. Самые яркие и многообещающие проекты, выполненные молодыми коллективами и архитектурными бюро, отметят в номинации "Дебют".

В "Лучшей экспозиции" победа достанется проектам, которые наиболее эффективно и убедительно доносят свою идею до зрителя с помощью графических материалов.

В состав экспертного совета вошли представители профессиональных организаций, государственных структур, общественных объединений и эксперты в области архитектуры.

Национальный центр "Россия" создан по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

Национальный центр "Россия" расположен в Москве по адресу: Краснопресненская набережная, д. 14. Центр открыт с 10 до 20 часов каждый день, кроме понедельника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# архитектура , конкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:34 27.03.2025Произведения искусства XVIII века из коллекции князей Юсуповых и Голицыных представят в Тюмени
20:23 27.03.2025На тюменском заводе пожарные отрабатывали навыки эвакуации и спасения людей
19:49 27.03.2025На ул. Ленина и Челюскинцев в Тюмени временно прекратят движение с 30 марта
19:41 27.03.2025Первый за Уралом музей воды появился в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора