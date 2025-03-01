Конкурс архитекторов "Креативный хаб" стартует в рамках выставки "Рождение масштаба"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участие в конкурсе "Креативный хаб" Национального центра "Россия", который проходит в рамках архитектурной выставки "Рождение масштаба", могут принять молодые архитекторы.

Как сообщает АНО "Дирекция выставки достижений "Россия", приглашаются как авторские коллективы, архитектурные бюро и мастерские России. Регистрация участников конкурса открылась 27 марта на сайте russia.ru, пройти ее можно по ссылке. Подать конкурсные работы можно до 15 мая 2025 года. Результаты конкурса объявят 31 мая.

В номинации "Взгляд из будущего" можно представить проекты, которые демонстрируют новаторский подход к архитектуре и градостроительству. Самые яркие и многообещающие проекты, выполненные молодыми коллективами и архитектурными бюро, отметят в номинации "Дебют".

В "Лучшей экспозиции" победа достанется проектам, которые наиболее эффективно и убедительно доносят свою идею до зрителя с помощью графических материалов.

В состав экспертного совета вошли представители профессиональных организаций, государственных структур, общественных объединений и эксперты в области архитектуры.

Национальный центр "Россия" создан по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

Национальный центр "Россия" расположен в Москве по адресу: Краснопресненская набережная, д. 14. Центр открыт с 10 до 20 часов каждый день, кроме понедельника.