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Андрей Пантелеев: Тюменская и Нижегородская области — лидеры во многих сферах

Экономика, 18:59 27 марта 2025

из Telegram-канала Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева

Тюменскую и Нижегородскую области объединяет то, что во многих сферах деятельности мы являемся лидерами в стране. Об этом в своем Telegram-канале написал заместиль главы региона Андрей Пантелеев.

27 марта большая инвестиционная команда региона встретилась с делегацией правительства Нижегородской области, которую возглавляет заместитель губернатора Андрей Саносян, долгое время работавший в Тюменской области.

"Откровенный разговор касался опыта взаимоотношений с федеральным центром, практиках работы с инвесторами, интересна для нас информация о деятельности Корпорации развития Нижегородской области. Вообще вопросы, с которыми мы сталкиваемся в ходе реализации различных проектов одинаковые, поэтому обмен мнениями по их решению был очень полезен. Есть хорошие перспективы сотрудничества в промышленности и туризме", — сказал он.

Андрей Пантелеев добавил, что в ближайшем будущем планируется ответная поездка в Нижний Новгород.

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# Андрей Пантелеев , инвестиционное агентство , Нижегородская область

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