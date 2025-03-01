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Восьмую партию гуманитарного груза отправили в ЛНР активисты центра "От сердца к сердцу"

Общество, 15:56 28 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восьмую партию гуманитарного груза для бойцов и госпиталя в Луганской Народной Республике отправили сотрудники, депутаты Тюменской областной думы, Счетная палата Тюменской области, ветераны Ямала и другие активисты волонтерского центра "От сердца к сердцу", которые объединились ради общего дела.

"Они объединились ради общего дела - плечом к плечу, с мыслями о тех, кто сейчас защищает нас, - написал в социальных сетях председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. - За два месяца наши волонтеры сплели 42 маскировочные сети. Это новый рекорд. По заявке подшефного госпиталя ЛНР отправлены холодильники, стиральные машины, электрочайники, ноутбуки – все, что поможет облегчить ежедневные задачи и создать комфорт для врачей и пациентов".

Для защитников передали перевязочные наборы, которые волонтеры изготовили вручную, и теплые толстовки, сшитые тюменскими студентами. И, конечно, сладкие посылки – маленькие гостинцы, которые напомнят о доме.

"Наши гуманитарные грузы всегда ждут бойцы, поэтому сегодня с радостью вручил волонтерскому центру облдумы Благодарственное письмо от командира войсковой части за помощь", - сообщил Фуат Сайфитдинов.

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# гуманитарная помощь , ЛНР , облдума , Фуат Сайфитдинов

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