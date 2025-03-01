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Тюменских студентов зовут на чемпионат России по спортивному "Что? Где? Когда?"

Общество, 17:35 28 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый отборочный этап на чемпионат России по спортивному "Что? Где? Когда?" среди студентов колледжей пройдет в Тюмени 29 марта. Организаторы подготовили для ребят 24 вопроса, сообщает Интеллектуальное движение Тюменской области.

Участие могут принять команды колледжей, состоящие из обучающихся 1-2 курса, которым на 2 марта меньше 19 лет. Максимальное количество команд — 15. За игровым столом одновременно могут находиться не более шести участников, а замены возможны только в перерывах между турами.

Событие состоится в актовом зале колледжа цифровых и педагогических технологий в 15 часов 30 минут. С собой необходимо взять сменную обувь и документ, удостоверяющий личность.

Зарегистрироваться можно по ссылке в группе во ВКонтакте. Список участников опубликуют в полночь.

Следующий отбор пройдет 4 апреля среди школьников.

Возрастное ограничение: 16+

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# игры , студенты

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