В России создадут единый реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

| Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия"

В России будет создан единый реестр, в который войдет информация об очередниках, а также сведения о субсидиях и социальных выплатах на приобретение или строительство квартир или домов. Вопрос о создании единого реестра граждан, имеющих право на государственную поддержку в улучшении жилищных условий, был рассмотрен на заседании правительства РФ 27 марта 2025 года.

В единый реестр войдет информация об очередниках, а также сведения о субсидиях и социальных выплатах на приобретение или строительство квартир или домов, отмечено в сообщении правительства РФ.

Сегодня в России, по словам председателя правительства Михаила Мишустина, есть разные категории граждан, которые имеют право на улучшение жилищных условий. Среди них – семьи с детьми и низкими доходами, люди с инвалидностью, ветераны, граждане, переехавшие из районов Крайнего Севера, и другие. Данные о них содержатся в разных информационных системах – в федеральных, региональных или муниципальных. Решение о предоставлении жилья принимается теми, в чьей собственности находится здание. Причем российские регионы могут устанавливать и свои меры поддержки людей, как это сделано, например, в Якутии.

"Рассчитываем, что изменения в законодательство ускорят принятие решений о предоставлении нуждающимся людям жилья. А также позволят своевременно отслеживать, что делается в регионах для помощи таким гражданам", – отметил на заседании правительства Михаил Мишустин.