Олег Ямпольский: участие в программе "Боевой кадровый резерв" поможет ребятам влиться в мирную жизнь

Председатель правления общественной организации участников спецоперации "Держава" Олег Ямпольский прокомментировал реализацию программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области".

По его словам, с ее помощью участники специальной военной операции быстро адаптируются к мирной жизни.

"Из личных бесед с бойцами-претендентами на прохождение программы я узнал, что кто-то из них получил только среднее образование, некоторые окончили колледжи или техникумы. В отличие от проекта "Время героев", где обязательным требованием было высшее образование, в данном случае цель – охватить ребят, не имеющих его. Они получат новые знания, а это важный момент", - подчеркнул Олег Ямпольский.

Заявки в "Боевой кадровый резерв Тюменской области" подали более 1 тыс. человек. В настоящее время они обрабатываются. С 11 апреля по 13 апреля будущие участники пройдут обязательное тестирование на основе программы Высшей школы госуправления.

Собеседование в режиме онлайн состоится с 24 апреля по 30 мая. Для военнослужащих, которые находятся в настоящее время в зоне специальной военной операции, это собеседование станет заключительной фазой, уточнил Олег Ямпольский.

"Только после возвращения бойцы смогут отучиться, первый этап обучения начнётся с 1 июля этого года и продлится по 1 июля 2026 года", - добавил он.

Напомним, что проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" курирует губернатор Александр Моор.

Николай Ступников