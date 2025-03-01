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Электроэнергию по тарифу для населения будут использовать в ТОСе Ишимского района

Общество, 12:25 31 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Электроэнергию по тарифу для населения будут использовать для Территориального общественного самоуправления д. Большеудалово Ишимского района. Об этом сообщает управление ФАС России по Тюменской области.

Поставщик ресурса предлагал его по невыгодным условиям для жителей населенного пункта - по тарифу для прочих непромышленных потребителей. При этом, компания могла сделать более выгодное предложение населению.

Участники ТОС несколько раз просили пересмотреть тариф, но получали отказы. Более того, компания сообщила о том, что введет ограничения в режиме потребления электроэнергии из-за задолженности.

В антимонопольном органе заявили, что в таких действиях есть нарушения и выдали предупреждение. Апелляционный суд признал его законным. Территориальное общественное самоуправление имеет право пользоваться более выгодным тарифом для своих бытовых нужд.

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# тарифы , Тюменское УФАС России , электроснабжение

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