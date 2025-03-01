Более 4,5 тысяч заявок поступило от тюменцев на XXX Областной фестиваль "Студенческая весна"
Более 4,5 тысяч заявок поступило от тюменцев на XXX Областной фестиваль "Студенческая весна". Это предварительные данные, так как на направление "Концертные программы" регистрация закроется в полночь 31 марта.
"Сейчас на вокальном направлении много людей, которые хотят выйти на сцену, поэтому мы разделили их на два блока. В первом этапе будут все желающие, кто хочет попробовать себя. Прошедшие отбор перейдут во второй тур, куда мы автоматом уже зачислили победителей и призеров с прошлого года. И вот такая тестовая схема будет работать по трем самым массовым направлениям: "Танцевальное", "Театральное" и "Музыкальное". Возможно, она поможет нам создать больше конкуренции среди участников", - рассказал исполнительный директор областного фестиваля "Студенческая весна" Шухрат Маматахунов в программе "Час Тюмени" 31 марта.
Фестиваль пройдет в три этапа: кастинги, финальные шоу и гала-концерт. Тюменцы смогут посмотреть отборочные туры и финалы. Полную афишу можно найти на официальном сайте. На некоторых направлениях необходимо соблюдать дресс-код.
Напомним, что Тюменская область – это единственный регион в России, который завоевал семь Гран-при в направлении "Региональные концертные программы" и пять Гран-при в общекомандном зачете на Российской студенческой весне.
Возрастное ограничение: 12+
Виктория Макарова