Более 4,5 тысяч заявок поступило от тюменцев на XXX Областной фестиваль "Студенческая весна"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4,5 тысяч заявок поступило от тюменцев на XXX Областной фестиваль "Студенческая весна". Это предварительные данные, так как на направление "Концертные программы" регистрация закроется в полночь 31 марта.

"Сейчас на вокальном направлении много людей, которые хотят выйти на сцену, поэтому мы разделили их на два блока. В первом этапе будут все желающие, кто хочет попробовать себя. Прошедшие отбор перейдут во второй тур, куда мы автоматом уже зачислили победителей и призеров с прошлого года. И вот такая тестовая схема будет работать по трем самым массовым направлениям: "Танцевальное", "Театральное" и "Музыкальное". Возможно, она поможет нам создать больше конкуренции среди участников", - рассказал исполнительный директор областного фестиваля "Студенческая весна" Шухрат Маматахунов в программе "Час Тюмени" 31 марта.

Фестиваль пройдет в три этапа: кастинги, финальные шоу и гала-концерт. Тюменцы смогут посмотреть отборочные туры и финалы. Полную афишу можно найти на официальном сайте. На некоторых направлениях необходимо соблюдать дресс-код.

Напомним, что Тюменская область – это единственный регион в России, который завоевал семь Гран-при в направлении "Региональные концертные программы" и пять Гран-при в общекомандном зачете на Российской студенческой весне.

Возрастное ограничение: 12+

Виктория Макарова