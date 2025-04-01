Пользователям Госуслуг доступен сервис "Сим-карты"

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Сервис "Сим-карты" запускают на Госуслугах с 1 апреля. Это один из важных шагов по борьбе с кибермошенниками, сообщает Минцифры РФ.

"Вы сможете увидеть в личном кабинете, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на вас у операторов. Это избавит от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены "серые" сим-карты", - пояснили в ведомстве.

С 1 апреля операторы не смогут оформить более 20 сим-карт гражданину России и более 10 сим-карт — иностранцу. Если число сим-карт уже превышает эти лимиты, нужно отказаться от лишних. Россиянам — до 1 ноября, всем остальным — до 1 июля. Меры необходимы для того, чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов.

"Если ваш оператор уже подключился к дополнительному функционалу, вы сможете всего в несколько кликов заблокировать лишние или подозрительные сим-карты либо приостановить обслуживание по ним", - отметили в Минцифре.