Сбор гумпомощи и плетение масксетей организуют в социальных гостиных Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальные гостиные продолжают работу в Тюмени. На базе учреждений отрасли спорта и молодежной политики проводятся мастер-классы, ведется сбор гуманитарной помощи, организуются встречи с психологами.

Так, до 4 апреля в центре дополнительного образования "Контакт" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 107) желающие могут поучаствовать в плетении маскировочных сетей. Работа ведется ежедневно с 10 часов.

В детско-юношеском центре "Вероника" (ул. Гастелло, 75/1) с 1 по 4 апреля с 10 часов ведется сбор гуманитарной помощи для средней школа №12 г.о. Макеевка. Здесь же 5 апреля по предварительной записи можно проконсультироваться с психологом.

В клубе детского творчества им. А.М. Кижеватова (ул. Мельничная,1) 6 апреля в 11 часов ребят приглашают на мастер-класс "Рисуем акварелью". В будни с 11 часов продолжится плетение маскировочных сетей.

Также поучаствовать в создании масксетей можно в детско-юношеском центре "Авангард" имени Героя России Ж.Н. Раизова (ул. Энергетиков, 45а) в будни с 10 часов.

Возрастное ограничение 6+