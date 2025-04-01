  • 1 апреля 20251.04.2025вторник
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер северо-западный

Сбор гумпомощи и плетение масксетей организуют в социальных гостиных Тюмени

Общество, 14:58 01 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальные гостиные продолжают работу в Тюмени. На базе учреждений отрасли спорта и молодежной политики проводятся мастер-классы, ведется сбор гуманитарной помощи, организуются встречи с психологами.

Так, до 4 апреля в центре дополнительного образования "Контакт" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 107) желающие могут поучаствовать в плетении маскировочных сетей. Работа ведется ежедневно с 10 часов.

В детско-юношеском центре "Вероника" (ул. Гастелло, 75/1) с 1 по 4 апреля с 10 часов ведется сбор гуманитарной помощи для средней школа №12 г.о. Макеевка. Здесь же 5 апреля по предварительной записи можно проконсультироваться с психологом.

В клубе детского творчества им. А.М. Кижеватова (ул. Мельничная,1) 6 апреля в 11 часов ребят приглашают на мастер-класс "Рисуем акварелью". В будни с 11 часов продолжится плетение маскировочных сетей.

Также поучаствовать в создании масксетей можно в детско-юношеском центре "Авангард" имени Героя России Ж.Н. Раизова (ул. Энергетиков, 45а) в будни с 10 часов.

Возрастное ограничение 6+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гуманитарная помощь , маскировочные сети , социальные гостиные

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:09 01.04.2025В Тюменской области рассматривают возможности для увеличения объемов добычи и переработки торфа
14:58 01.04.2025Сбор гумпомощи и плетение масксетей организуют в социальных гостиных Тюмени
14:36 01.04.2025Тюменцы выйдут на всероссийский субботник 26 апреля
14:14 01.04.2025В реке Исетского района уровень воды превысил трехметровую отметку

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора