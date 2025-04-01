Состояние объектов благоустройства в Тюменской области после зимы проверят активисты "Единой России"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Весенний мониторинг состояния дворов и общественных пространств после зимы запустила партия "Единая Россия". Активисты проверят сохранность элементов благоустройства и зафиксируют недочеты, чтобы оперативно устранить их.

Об этом сообщил первый вице-спикер СФ, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев на совещании по вопросам реализации федерального партийного проекта "Городская среда".

"Это важнейшее контрольное мероприятие. В нём задействован весь актив проекта. Считаю, что минимальный порог охвата мониторингом должен составлять треть благоустроенных объектов – порядка 30 процентов. Прошу вас тщательно и ответственно зафиксировать все обнаруженные нарушения – с точной привязкой к месту обнаружения. Информация по итогам мониторинга будет представлена в Минстрой России", - отметил Владимир Якушев.

Будут контролировать партийцы и ход благоустройства новых объектов. Это традиционная практика в рамках проекта "Городская среда". В Тюменской области в него вовлечены депутаты-единороссы областной и городской думы, первичные отделения, советы многоквартирных домов, активисты проектов "Городская среда" и "Школа ЖКХ". Они инициируют встречи по вопросам благоустройства в округах, вместе рассматривают варианты дизайна, привлекают к участию в народном голосовании за проекты соседей, жилищных активистов, неравнодушных жителей. Так, по всей России для помощи в голосовании задействовано уже порядка 30 тыс. волонтеров и депутатов всех уровней. Всего за последние 4 года число вовлеченных в проект граждан выросло в 1,7 раза.

"Люди увидели, что именно они решают, что и как нужно сделать, а это принципиально важно, и партия это обеспечивает. Поэтому интерес к проекту растет", - подчеркнул Владимир Якушев.

Отметим, что в Тюменской области с 2019 по 2024 годы в рамках партпроекта "Городская среда" преобразилось 89 дворовых территорий и более 20 общественных пространств. Новые территории отвечают требованиям безопасности и подходят для семейного отдыха. В 2025 году к ним добавится еще восемь проектов.

Евгения Шевцова