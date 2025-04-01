Самолет Superjet 100 получил ливрею с фотореалистичным изображением Дмитрия Менделеева

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Авиакомпания "Россия" и нефтегазохимическая компания "Сибур" представили новую тематическую ливрею самолета Superjet 100, посвященную великому русскому ученому Дмитрию Менделееву.

Это первая в нашей стране ливрея с фотореалистичным изображением на самолете.

На киле самолета — портреты ученого в двух возрастах, символизирующие его вклад в науку и промышленность в разные периоды жизни, сообщает Росавиация.

"Выбор самолета, -отмечено в сообщении, - неслучаен. Борт RA-89025 носит название "Тобольск" — в честь родины ученого. В этом городе Тюменской области находится производственный комплекс "Сибура" – "ЗапСибНефтехим". Здесь производят материалы для создания композитных элементов самолетов — крыльев, элеронов и обшивки фюзеляжа".

Первый пассажирский рейс Superjet 100 с обновленной ливреей совершил в субботу, 29 марта, из Санкт-Петербурга в Москву. На первоначальном этапе самолет будет базироваться в аэропорту Пулково, выполняя программу полетов из Северной столицы.

Авиационная ливрея — это дизайн внешней части самолёта. Она нужна для идентификации авиакомпании, владеющей лайнером, и представляет собой визуальное выражение бренда.

Ливреи появились в середине 1960-х. До тех пор самолёты выпускали в стиле "голый металл" и просто полировали до блеска. Единственными элементами дизайна, которые использовали авиакомпании до 1960-х годов, были название и бортовой номер.

Видео Росавиации

Ливреи играют значимую роль в брендинге авиакомпаний. Они являются визуальным идентификатором бренда и повышают его узнаваемость. Многие авиакомпании создают специальные ливреи, посвящённые важным событиям или рекламным кампаниям.