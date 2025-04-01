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Тюменцы выйдут на всероссийский субботник 26 апреля

Общество, 14:36 01 апреля 2025

Тюменское городское местное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское местное отделение "Единой России"

Всероссийский субботник проведет "Единая Россия" совместно с Минстроем 26 апреля. Особое внимание участники мероприятия уделят уборке территорий, где проживают семьи ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

Об этом сообщил первый вице-спикер СФ, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на совещании по вопросам реализации федерального партпроекта "Городская среда". Он призвал максимально вовлечь в общую работу депутатский корпус, волонтеров и всех неравнодушных жителей. Акцию поддержат активисты партпроекта "Школа ЖКХ" вместе с управляющими компаниями, советами многоквартирных домов и членами городских ТОСов.

Напомним, также единороссы проведут весений мониторинг состояния дворов и общественных пространств после зимы. Всего планируется охватить не менее 30 % благоустроенных объектов. Информацию по итогам представят в Минстрой РФ.

Евгения Шевцова

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# Владимир Якушев , Единая Россия , субботник

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