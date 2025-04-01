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Тюменцы успевают подать заявки на конкурс грантов губернатора Тюменской области

Общество, 20:41 01 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регистрация на конкурс грантов губернатора Тюменской области открыта до 18 часов 7 апреля. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Конкурсная документация, форма подачи заявки — на портале.

Общая сумма V юбилейного конкурса грантов губернатора Тюменской области с учетом софинансирования Фонда президентских грантов составит более 107,6 млн рублей. Итоги объявят не позднее 1 июня. Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 15 июля и продлиться до 1 ноября 2026 года.

Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить в департаменте социального развития Тюменской области по телефонам: 20-10-57, 50-26-56 или электронной почте специалистов отдела: MarkinaAA@72to.ru (Анна Маркина), RomanovaTL@72to.ru (Татьяна Романова), MyasnikovaYuG@72to.ru (Юлия Мясникова).

Также подробности можно получить в ресурсном центре повышения квалификации сотрудников СО НКО и подготовки кадров при АУСОН ТО и ДПО "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья": 20-89-88, доб. 1021;

Получить консультации также можно в проектном офисе Президентского фонда культурных инициатив Тюменской области (телефон: 56-50-56) и в ресурсном центре поддержки гражданских лидеров и молодежных сообществ Тюменской области "Моя территория" (телефон: 68–96–96), записаться на консультацию можно по ссылке.

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# гранты губернатора , конкурс

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